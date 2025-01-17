Кримінал

Під час російського удару по Кривому Рогу чоловік втратив другу жінку. Перша дружина померла у Херсоні
17 Січня 2025 15:14
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Ігор, що втратив жінку у Кривому Розі / Скриншот з відео
Ігор, що втратив жінку у Кривому Розі / Скриншот з відео

У Кривому Розі під час сьогоднішнього ракетного удару чоловік втратив свою другу дружину. Перша кохана загинула в окупованому Херсоні у 2022 році.

Про трагедію Ігор розповів в коментарі виданню “Свої”.

“Троє дітей важко пережили смерть рідної матері, а кілька годин тому вони втратили ще одну близьку людину”, — поділився він.

Друга дружина Ігоря загинула від уламків, коли перебувала у власному автомобілі. Сім’я поверталася з ринку, куди їздила по закупи. Того ж дня у старшого сина був день народження.

Нагадаємо, 17 січня російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Загинули чотири людини, ще шестеро постраждали. У місті частково зруйновані багатоповерхові будинки, та господарчі споруди.


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