Під час російського удару по Кривому Рогу чоловік втратив другу жінку. Перша дружина померла у Херсоні

У Кривому Розі під час сьогоднішнього ракетного удару чоловік втратив свою другу дружину. Перша кохана загинула в окупованому Херсоні у 2022 році.

Про трагедію Ігор розповів в коментарі виданню “Свої”.

“Троє дітей важко пережили смерть рідної матері, а кілька годин тому вони втратили ще одну близьку людину”, — поділився він.

Друга дружина Ігоря загинула від уламків, коли перебувала у власному автомобілі. Сім’я поверталася з ринку, куди їздила по закупи. Того ж дня у старшого сина був день народження.

Нагадаємо, 17 січня російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Загинули чотири людини, ще шестеро постраждали. У місті частково зруйновані багатоповерхові будинки, та господарчі споруди.