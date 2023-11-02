Суспільство

Окупанти вдарили по Авдіївці: є поранені

2 Листопада 2023 20:48
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обстріл, донецька область, авдіївка

Російська армія 2 листопада обстріляла з артилерії Авдіївку та село Ласточкине Очеретинської громади на Донеччині, поранені троє людей.

Про це пише “Суспільне Донбас” з посиланням на речницю Донецької обласної прокуратури Анастасію Мєдвєдєву

“Зранку 2 листопада війська РФ вчергове атакували місто Авдіївку. За попередніми даними, обстріляли населений пункт з артилерії. Внаслідок влучання снарядів по одному з житлових кварталів зазнали поранень 85-річна матір та її син 62 років. На момент атаки потерпілі перебували у квартирі”.

Крім того, за словами речниці, вдень армія РФ обстріляла село Ласточкине Очеретинської об’єднаної територіальні громади: зазнала осколкового поранення 65-річна жінка, яку доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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