Окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Харківщини, загинула жінка

Протягом минулої доби під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.

Про це у соцмережі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка.

О 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало м. Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.