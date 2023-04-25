Кримінал

Окупанти обстріляли щонайменше 18 населених пунктів Харківщини, загинула жінка

25 Квітня 2023 08:18
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Протягом минулої доби під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.

Про це у соцмережі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу загинула 60-річна жінка.

О 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало м. Вовчанськ Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань.

За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.


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