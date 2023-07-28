Політика

NYT: Україна прагне краще стріляти по російським цілям

28 Липня 2023 20:21
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контрнаступ

Ключова мета України не лише у просуванні до Азовського моря, а й у максимальному проникненні вглиб території. Тоді в зоні досяжності західної зброї опиняться російські військові об’єкти, пише The New York Times. Їхні обстріли порушать лінії постачання Москви і знизять її здатність відбивати українські атаки.

ЗСУ стверджують, що щотижня знищують десятки складів із російською зброєю та постійно шукають командні пункти.

Генерал Олександр Тарнавський порівняв контрнаступ із боксерським поєдинком. Україна має намір завдавати ударів далекобійною зброєю, щоб «тримати супротивника на відстані витягнутої руки» та уникати ближнього бою.

Після постачання Україні комплексів HIMARS Росія відсунула свою логістику на 80 км до Азовського моря. Але незважаючи на мобільність цих систем, ЗСУ тримають їх подалі від лінії фронту.


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