Німеччина збільшує фінансування військової підтримки України на €400 млн

Бундестаг ФРН погодив збільшення фінансування військової підтримки України на €400 мільйонів.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

“Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 мільйонів євро. Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запасні частини, які посилять Сили оборони України у захисті своєї країни”, – йдеться у повідомленні.

Також Німеччина надасть додаткові 170 млн євро в короткостроковій перспективі для відновлення енергетичної інфраструктури України.