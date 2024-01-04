Політика

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

4 Січня 2024 19:56
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зброя, німеччина

Німеччина сьогодні, 4 січня, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву нову зенітну систему Skynex.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала нову зенітну самохідну установку Skynex разом із боєприпасами.

Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM, а також боєприпаси до Leorard 2A6.

Що ще отримали ЗСУ:

  • 10 БМП Marder;
  • 2 РЛС TRML-4D;
  • 9080 боєприпасів 155 мм;
  • 2 танки для розмінування WISENT;
  • 1 танк-мостоукладач Biber;
  • 3350 бойових касок;
  • 30 систем виявлення дронів;
  • 10 наземних оглядових РЛС GO1;
  • 10 вантажівок Zetros;
  • 3 тягачі 8×8 HX81 і напівпричіп;
  • 34 інших транспортних засоби;
  • 305 штурмових гвинтівок МК 556;
  • 0,75 млн патронів;
  • 1152 зимових маскувальних сіток.

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