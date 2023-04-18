Нідерланди виділяють 100 млн євро на підтримку українських фермерів

Нідерланди виділяють 100 мільйонів євро на гарантії для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні, а також на генератори, щоб допомогти країні пережити майбутню зиму.

Кошти надійдуть через механізм Світового банку, пише Голос України.

Як зазначила міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер, це перше конкретне виконання 2,5 мільярда євро, які Нідерланди пообіцяли Україні на початку цього року на підтримку відновлення. «40 мільйонів євро використають спеціально для сільськогосподарських компаній, щоб вони все ще могли купувати зерно в цьому сезоні або замінити сільськогосподарське обладнання, яке було знищене», — зазначила Шрайнемахер. Це допоможе не лише українському аграрному сектору, а й глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна експортує багато зерна.

Решту коштів зі 100 мільйонів євро призначено для закупівлі генераторів, а також для інших цілей — наприклад, ремонту доріг.