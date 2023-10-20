Економіка

НБУ вводить в обіг нову банкноту 20 гривень

20 Жовтня 2023 13:23
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Нацбанк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року – з підписом голови НБУ Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку пояснили, що це відбувається у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

Банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юрособами без будь-яких обмежень на всій території України, додали в НБУ.

Там нагадали, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку. 


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