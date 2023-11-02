На Закарпатті зафіксовано 11 випадків захворювання на гепатит А

У лікувальних закладах Закарпаття перебувають 11 людей, з яких п’ятеро дітей, але спалахом таку ситуацію назвати не можна.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Закарпатської ОВА.

“Станом на сьогодні на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я області перебувають 11 осіб з підтвердженим діагнозом, серед них – 5 дітей (стан пацієнтів неважкий). Однак зараз назвати це спалахом не можна, адже підстав для цього немає. Спалах – це коли зареєстровано 3-5 випадків в одному середовищі, в одній сім’ї, колективі чи класі”, – зазначив на брифінгу директор департаменту охорони здоров’я ОВА Анатолій Пшеничний.

В ОВА зауважили, що за дев’ять місяців цього року на Закарпатті виявили 125 випадків вірусного гепатиту А. Це сезонне захворювання має циклічний характер: його спалахи повторюються кожні 5-6 років. Наприклад, у 2009 році кількість хворих у регіоні в 9 разів перевищувала теперішні показники, у 2013-14 роках – у 15 та у 2017–2018 роках – у 7–8 разів.

«У багатьох громадах фіксується підвищення захворюваності, тому сьогодні ми маємо вжити всіх превентивних заходів, які залежать від нас. Розробляється план заходів реагування, найближчими днями буде проведена комісія з питань ТЕБ та НС стосовно їх затвердження і втілення в реальність», – додав директор департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації.