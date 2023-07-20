Суспільство

На військовому полігоні в Криму досі детонує

20 Липня 2023 13:24
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крим, вибухи

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні в окупованому Криму, російські окупанти повідомляють, що там досі час від часу щось детонує. 

Про це повідомляє “Схеми“, професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве у Twitter, російські пропагандисти “РИА Новости”

Зокрема, на супутникових знімках за 19 липня видно наслідки вибухів та пожеж.

Військові експерти вважають, що там був склад боєприпасів російської армії. Він знаходиться неподалік Старокримського військового полігону у Кіровському районі Криму.

При цьому російські пропагандисти з посиланням на МНС повідомляють, що на полігоні досі відбувається детонація, але “значно рідше”. Окупанти заявляють, що “ситуація стабілізується”.  


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