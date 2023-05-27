Суспільство

На окупованій Херсонщині бракує їжі та товарів першої необхідності – ЦНС У багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонської області спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності. Про це повідомляє Центр національного спротиву. В більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація. Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності. Поділитися:



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