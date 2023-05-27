Суспільство

На окупованій Херсонщині бракує їжі та товарів першої необхідності – ЦНС

27 Травня 2023 11:19
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гуманітарна допомога, херсонська область

У багатьох населених пунктах окупованих територій Херсонської області спостерігається нестача продуктів харчування і товарів першої необхідності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація.

Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів та товарів першої необхідності.


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