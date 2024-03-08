На Миколаївщині “шахед” застряг у гвинті вітряка

На Миколаївщині поліціянти здійснили розмінування на висоті, щоб знешкодити бойову частину ворожого “шахеду”, яка застрягла у гвинті вітряка.

Як розповіли в обласній поліції, безпілотник, що влучив у вітряк, не здетонував, а його бойова частина застрягла у гвинті.

Поліції довелось діставати небезпечні уламки і бойову частину ворожого дрона на висоті 55 метрів. Поліціянти піднялись нагору за допомогою підйомного крана і металодетектором вишуковували, де розташувалась бойова частина.

Поліція здійснює розмінування бойової частини ворожого шахеду, яка застрягла у гвинті вітряка / Фото: Нацполіція

“Окрім висоти, складнощі становило і те, що коли шахед влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор майже всюди спрацьовував. Ми проробили отвори й за допомогою спецобладнання після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її”, — розповів заступник начальника вибухотехнічної служби поліції Миколаївщини Микола Церуш.

Уже на землі небезпечну частину знищили шляхом контрольованого підриву.