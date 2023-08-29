Суспільство

На кордоні України з Білоруссю від удару блискавки здетонували міни

29 Серпня 2023 13:05
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україна, білорусь, кордон, міни

На кордоні України з Білоруссю внаслідок удару блискавки здетонували кілька мін.

Про це повідомляє”Беларускі Гаюн“.

Моніторинговий проєкт “Беларускі Гаюн” звернув увагу, що провладні канали Білорусі повідомили, що на залізничному мосту за 800 метрів від станції “Словечно” здетонувало кілька протитанкових мін ТМ-62М.

Як доказ було оприлюднено фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямо на самому кордоні Білорусі з Україною (на фото можна побачити прикордонний стовп РБ).

За даними білоруських ТГ-каналів, унаслідок вибуху пошкоджено опору мосту і зруйновано залізничне полотно в обидва боки.

Своєю чергою, за даними джерел УП у військових колах, через погодні умови внаслідок влучання блискавки стався підрив кількох мін мінно-вибухового загородження, яке прикриває певну ділянку українсько-білоруського кордону. Постраждалих унаслідок вибуху немає.

За словами співрозмовника УП, таке може траплятися час від часу, оскільки Сили оборони надійно замінували підступи з РБ, щоб унеможливити повторення наступу з цього напрямку. Водночас на кордоні з Білоруссю діють обмеження щодо перебування цивільних людей, тому мінні пристрої загрожують виключно окупантам.

Інформацію про мимовільний підрив також підтвердив “Українській правді” речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.


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