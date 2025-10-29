На Харківщині внаслідок ударів дронів спалахнули пожежі у Чугуєві та Ізюмі — є постраждала жінка

Увечері 28 та вночі 29 жовтня російська армія атакувала дронами міста Ізюм та Чугуїв. Унаслідок ворожих ударів виникли чотири осередки пожеж на цивільних об’єктах. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Російські дрони атакували Ізюм та Чугуїв на Харківщині / Фото: ДСНС

У Чугуєві внаслідок влучання безпілотника загорілася виробнича будівля площею близько 1000 квадратних метрів. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

У Ізюмі ворог вдарив по навчальному закладу, недобудованій офісній будівлі та зруйнованому торговельному центру, де також спалахнули пожежі. У результаті атаки постраждала жінка.

Пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів.