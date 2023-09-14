Політика

“Ми повинні завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні” – Блінкен

14 Вересня 2023 07:35
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блінкен

Метою США є перешкодити Росії досягти стратегічного успіху в агресії проти України, а також допомогти Україні “міцно стояти на ногах” у військовому, економічному, демократичному плані.

Про це  заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, цитує пресслужба Держдепу.

“Кінцева мета подвійна. По-перше, це, звичайно, позбавити Росію будь-якого стратегічного успіху в Україні, тому що якщо ми цього не зробимо, то це буде відкритим запрошенням для агресорів скрізь і всюди.

І вже зараз дуже важливо відзначити, що Росія зазнала невдачі в тому, чого вона намагалася досягти, тому що її метою було стерти Україну з мапи, покінчити з її ідентичністю як незалежної країни, включити її до складу Росії. Це вже не вдалося”.

Блінкен також зазначив, що США мають намір “максимізувати здатність” українців повернути решту території, яку захопила Росія. Він додав, що РФ все ще контролює близько 17 відсотків території України.

Крім того, за його словами, метою Штатів також є забезпечення стабільності в Україні.

“Це не рецепт якоїсь безстрокової підтримки з боку всього світу, щоб Україна продовжувала рухатися вперед. Це підведення України до того моменту, коли у військовому, економічному, демократичному плані вона зможе міцно стояти на власних ногах”, – додав Блінкен.


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