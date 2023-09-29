Суспільство

МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України

29 Вересня 2023 11:02
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МАГАТЕ

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Резолюція ядерної безпеки в Україні була висунута Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. 

Під час 67-ї сесії генеральної конференції МАГАТЕ вимогу підтримали 69 країн.

Резолюція закликає Російську Федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС і повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до наявної ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Документ містить вимогу надати можливість МАГАТЕ забезпечувати безпечне та захищене функціонування станції, а також – здійснювати ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки.

“Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Ухвалення України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, що закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України, – доказ того, що цивілізований світ з нами”, – наголосив за підсумками голосування міністр енергетики України Герман Галущенко.


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