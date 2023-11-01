Суспільство

Комбайн підірвався на боєприпасі на Миколаївщині: є постраждалі

1 Листопада 2023 14:31
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миколаїв

На Миколаївщині у результаті підриву комбайна на невідомому боєприпасі травмовано двох чоловіків – один із них залишився без обох ніг.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області у Фейсбуці.

“1 листопада о 10:30 на спецлінію 101 від лікарів надійшло повідомлення про те, що на околиці м. Снігурівка Снігурівської територіальної громади Баштанського району в полі на невстановленому вибухонебезпечному предметі підірвався комбайн”, – йдеться у повідомленні.

У результаті детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків. В одного з них, чоловіка 1967 р.н – травматична ампутація двох ніг, другий чоловік 1961 р.н. госпіталізований до медичного закладу для встановлення ступеня травмування. Після обстеження чоловік від госпіталізації відмовився.


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