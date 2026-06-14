Генштаб розкрив нові подробиці ударів по військових об’єктах і нафтовому терміналу РФ

Сили оборони України протягом останньої доби завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупаційних військ, а також уточнили результати попереднього ураження нафтового терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними військових, у Брянській області Росії було уражено командно-спостережний пункт противника в районі населеного пункту Нєкіслиця.

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Також українські сили завдали ударів по пунктах управління безпілотниками окупантів у районах Голої Пристані на Херсонщині та Клебан-Бика в Донецькій області.

У Луганській області, в районі Сокологірська, було уражено майстерню з виробництва та спорядження боєприпасів для важких дронів російської армії.

Крім того, у Донецькій області українські військові вразили польовий артилерійський склад російських військ поблизу Приазовського та склад матеріально-технічних засобів у районі Клебан-Бика.

Генштаб також повідомив про удари по місцях зосередження особового складу противника в Луганській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Дніпропетровській областях, а також у районі Троєбортного Брянської області РФ.

Окремо військові оприлюднили уточнені результати дорозвідки після удару по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз», завданого 13 червня.

За інформацією Генштабу, підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 і №6.

У Генштабі наголосили, що «Таманьнефтегаз» є одним із ключових експортних нафтових об’єктів Росії в Чорноморському регіоні. Потужності терміналу дозволяють перевалювати до 20 мільйонів тонн нафти та нафтопродуктів щороку.

«Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України», — зазначили у Генеральному штабі.