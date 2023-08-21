FT: Україна близька до угоди про страхування зерновозів

Україна завершує роботу над схемою із глобальними страховиками для страхування зернових суден, що прямують до портів Чорного моря та назад.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на заяву, яку зробив заступник міністра економіки України Олександр Грибань.

Грибань сказав, що угода “наразі опрацьовується та активно обговорюється” між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd’s of London.

Схема може бути введена в дію вже наступного місяця, причому від п’яти до 30 суден проходитимуть через те, що він назвав “небезпечним місцем” в українських водах.

Минулого місяця Росія вийшла із зернової угоди за посередництва ООН і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, що залишатиме порти України, як військову мету.

Але під прикриттям українських берегових систем оборони вантажному судну вдалося здійснити перший комерційний рейс із Одеси після загрози Москви. Раніше Україна оголосила про створення “гуманітарного коридору” в Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці в її портах після виходу Росії із “зернової угоди”.