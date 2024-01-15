Новини

Естонія підготувала стратегію для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну

15 Січня 2024 09:42
читать на русском →

Естонія підготувала план західної стратегії для перемоги України у війні.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомив естонський мовник ERR.

Документ, який підготувало Міністерство оборони Естонії, призначений для всіх країн-учасниць робочої групи формату “Рамштайн”. 

Він стверджує, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Головна теза документа – Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні.

Наприклад, ВВП усіх країн-учасниць “Рамштайну” становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

“Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити,”, – прокоментував голова комісії естонського парламенту Рійгікогу з держоборони Калев Стойческу.

Західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору, вважають в Естонії. Експерти наголошують, що за належного політичного бажання терміни нарощення можна істотно пришвидшити.

“Якби військово-промисловому сектору Заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими”, – заявив директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Канник.

Цього тижня Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку. На думку фахівців, саме такого роду двосторонні угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
15 Січня 2024 12:16

Залужний підтвердив збиття Силами оборони ворожих А-50 та Іл-22М
15 Січня 2024 09:19

Сили оборони збили російський літак А-50 
15 Січня 2024 08:57

У Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум
15 Січня 2024 07:27

Росіяни збільшили кількість особового складу на Бахмутському напрямку – ISW
14 Січня 2024 20:38

Польща наполягатиме на введення Брюсселем обмежень на торгівлю з Україною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки