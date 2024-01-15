Естонія підготувала стратегію для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну

Естонія підготувала план західної стратегії для перемоги України у війні.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомив естонський мовник ERR.

Документ, який підготувало Міністерство оборони Естонії, призначений для всіх країн-учасниць робочої групи формату “Рамштайн”.

Він стверджує, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Головна теза документа – Захід не повинен боятися допомагати Україні у війні.

Наприклад, ВВП усіх країн-учасниць “Рамштайну” становить 47 трильйонів євро, з яких на допомогу Україні було спрямовано лише 0,2%. При цьому ВВП Росії оцінюється лише в 2 трильйони євро.

“Обсяг економіки Заходу більший за економіку Росії в десятки разів. Тут різниця величезна. Проблема в тому, що Росія вже перейшла на шлях військової економіки, тобто у них вже половина економіки працює безпосередньо на це, а на Заході це не так, ще не прокинулися, так би мовити,”, – прокоментував голова комісії естонського парламенту Рійгікогу з держоборони Калев Стойческу.

Західним країнам необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору, вважають в Естонії. Експерти наголошують, що за належного політичного бажання терміни нарощення можна істотно пришвидшити.

“Якби військово-промисловому сектору Заходу від самого початку війни дали б чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити обсяги виробництва, то вони вже сьогодні були б зовсім іншими”, – заявив директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Канник.

Цього тижня Велика Британія та Україна уклали двосторонній договір про безпеку. На думку фахівців, саме такого роду двосторонні угоди стануть запорукою стабільної підтримки Києва.