Економіка

Зеленський анонсував націоналізацію російської частки в Запоріжсталі

12 Травня 2023 17:52
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санкції, зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава збирається конфіскувати російську частку в Запоріжсталі, одному з найбільших металургійних підприємств України. Про це йдеться у Telegram президента.

Зеленський повідомив, що наклав обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких РФ зберігала контроль над підприємством і “шкодила нашій економіці”.

“Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців”, – заявив він.

Запоріжсталь має чотирьох основних акціонерів: Metinvest B.V. (47%), Global Steel Investments (12,3%), Мідланд Кепітал Менеджмент (11,2%) і Київ Секюрітіз Груп (24,5%).

Проєктні потужності комбінату дозволяють виробляти близько 6,3 млн тонн агломерату, 4,2 млн тонн чавуну, 4,07 млн тонн сталі, порядку 3,7 млн тонн гарячого прокату, і порядку 1,2 млн тонн холодного прокату.

Під санкції на 50 років потрапили три акціонери Запоріжсталі: Global Steel Investments, Київ Секюрітіз Груп, Мідланд Кепітал Менеджмент, а також державна російська корпорація ВЕБ.РФ.


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