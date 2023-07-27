Економіка

НБУ суттєво покращив прогноз міжнародних резервів

27 Липня 2023 21:51
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нбу

Національний банк підвищив прогноз міжнародних резервів України на кінець поточного року до $38,3 млрд з $34,5 млрд у квітневому прогнозі.

Згідно з оновленими оцінками НБУ, представленими на брифінгу в четвер, на кінець наступного року міжнародні резерви України сягнуть $42,6 млрд, а ще за рік – $44,1 млрд, тоді як у квітні Нацбанк давав скромніші оцінки – відповідно $36,1 млрд і $37,1 млрд.

НБУ очікує, що цього року зовнішнє фінансування тільки держбюджету становитиме $42 млрд, а наступного року оцінює таку потребу ще в $37 млрд.

За його прогнозами, така масштабна фінансова зовнішня підтримка дасть змогу повністю перекрити від’ємне сальдо поточного рахунку, яке цього й наступного року НБУ оцінює відповідно в $11 млрд, $17,2 млрд і $16,1 млрд.

Як повідомлялося, у зв’язку зі значним надходженням зовнішнього фінансування міжнародні резерви України зросли за червень на 4,5% – до рекордного в історії країни рівня $39,00 млрд.


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