До 12 збільшилося число загиблих у Києві, серед жертв — троє дітей

За добу ЗСУ знищили 880 окупантів, чотири танки та іншу техніку противника

139 боїв відбулося на фронті за добу: у Генштабі оновили дані по напрямках

Росія запустила по Україні понад 20 ракет та майже 600 БпЛА

До ліквідації наслідків обстрілів залучені близько 500 рятувальників та 112 одиниць техніки ДСНС, зокрема, основна пожежна, важка інженерна техніка та авіація.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують працювати на п’яти локаціях у Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

За попередніми даними, серед загиблих троє дітей віком 2, 17 та 14 років.