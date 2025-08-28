        Суспільство

        До 12 збільшилося число загиблих у Києві, серед жертв — троє дітей

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 10:27
        Рятувальники розбирають завали / Фото: ДСНС
        Рятувальники розбирають завали / Фото: ДСНС

        Унаслідок атаки РФ на Київ 28 серпня загинули 12 цивільних. Кількість постраждалих зросла до 48 людей.

        Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

        За попередніми даними, серед загиблих троє дітей віком 2, 17 та 14 років.

        Наразі підрозділи ДСНС продовжують працювати на п’яти локаціях у Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

        До ліквідації наслідків обстрілів залучені близько 500 рятувальників та 112 одиниць техніки ДСНС, зокрема, основна пожежна, важка інженерна техніка та авіація.

        Наслідки атаки РФ на Київ 28 серпня / Фото: ДСНС

