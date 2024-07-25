Демократи планують затвердити нового кандидата в президенти США 1 серпня

Демократи планують затвердити свого нового кандидата в президенти США 1 серпня.

Учора партія затвердила порядок цієї процедури, повідомляє CNN.

Голосування щодо офіційного висунення кандидата, найімовірніше, розпочнеться 1 серпня. Поки що єдиний претендент – Камала Гарріс.

В інших претендентів є час заявити про висунення своїх кандидатур до вечора суботи, 27 липня, а до вівторка, 30 липня, подати підписи щонайменше 300 делегатів (не більше 50 підписів від одного штату).

Голосування буде проводитися за допомогою електронних бюлетенів. Якщо в перегонах залишиться тільки Гарріс, то голосування, як очікується, розпочнеться 1 серпня.

Демпартія заявила, що її мета – висунути своїх кандидатів на пост президента і віцепрезидента до 7 серпня, щоб уникнути можливих судових розглядів щодо доступу до голосування в Огайо. Хоча є варіант і з перенесенням на 1 вересня.