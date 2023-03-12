Харків

Через постійні обстріли з Куп’янського району евакуйовують мешканців

12 Березня 2023 09:39
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харків

Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші. Ворожими обстрілами пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди у с. Западне. На щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було.

Також в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» Синєгубов повідомив, що з Куп’янського району продовжується обов’язкова евакуація населення.

«Щодо евакуації з Куп’янського напрямку, який наразі є найгарячішим, – там проходить лінія фронту і ворог постійно намагається атакувати позиції наших військових. Тому ми оголосили обов’язкову евакуацію, роз’яснюємо це населенню», – сказав Синєгубов.

В області тривають роботи з гуманітарного розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 3 га території, де знешкодили 42 вибухонебезпечні предмети.


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