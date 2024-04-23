Британія збільшить оборонні витрати до 2,5% ВВП

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак має намір збільшити оборонні витрати до 2,5% ВВП до 2030 року, попереджаючи європейських союзників про те, що континент перебуває в “поворотній точці” перед обличчям зростаючих загроз з боку Росії, Ірану і Китаю.

Про це повідомляє Sky News.

Фінансування зросте з 64,6 млрд фунтів стерлінгів у 2024 році до 78,2 млрд фунтів стерлінгів у 2028 році, а потім підскочить до 87 млрд фунтів стерлінгів у 2030/31 році.

Оголошуючи про це під час візиту до Польщі, Сунак сказав, що додаткове фінансування є “найбільшим зміцненням нашої національної оборони за останнє покоління для того, щоб відповісти на виклики дедалі більш небезпечного світу”.