Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад $780 млн

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі під час візиту до Києва оголосив про намір надати Україні допомогу щонайменше на 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 780 млн доларів).

Заява міністра опублікована на сайті британського уряду.

Британія надасть Україні 310 млн доларів на гуманітарні потреби та 484 млн доларів США у вигляді кредитних гарантій, наданих Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку шкіл і лікарень, оплату праці державних службовців і фінансування пенсій.

Крім того, міністр оборони Британії Джон Хілі сьогодні також оголосив, що сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки будуть доставлені в Україну до кінця цього року.