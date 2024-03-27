Британія могла б воювати з РФ не більше 2 місяців – The Telegraph

Армія Британії не матиме потужностей для війни з Росією протягом більше 2 місяців.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на слова заступника керівника штабу оборони Великої Британії генерала-лейтенанта Роба Маговена.

“Велика Британія не змогла б воювати з РФ більш як два місяці, визнав заступник керівника штабу оборони країни”, – йдеться у повідомленні.

За його словами, у можливих майбутніх війнах британським збройним силам доведеться справлятися з “оперативним ризиком”, пов’язаним з відсутністю необхідних ресурсів.

Це сталося після того, як міністр оборони Грант Шеппс сказав депутатам, що він лобіював у Ріші Сунака та Джеремі Ганта, щоб у новому бюджеті було виділено більше коштів на оборону, але не домігся збільшення витрат.

“Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси… яка є значною… не відповідає, у всіх галузях загрозам, з якими ми стикаємося”, – сказав Маговен.

За його словами, Великій Британії потрібно витрачати більше коштів на те, що називається інтегрованою протиповітряною ракетною обороною.

“Ми чітко дали зрозуміти, що нам потрібно витрачати більше грошей, понад рекордну програму, на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною обороною”, – сказав він.

Коли ексміністр збройних сил Марк Франсуа сказав йому, що Велика Британія “не зможе битися з армією Путіна довше кількох місяців у повномасштабній стрілецькій війні, тому що у нас немає боєприпасів та запасів техніки для цього”, Маговен визнав, що це так.