Кримінал

Білоруські прикордонники намагалися переправити до Литви нелегалів

19 Квітня 2023 21:29
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Литва, білорусь

Білоруські прикордонники мали намір переправити п’ятьох нелегальних мігрантів до Литви. Вони намагалися розрізати колючий дріт та захисний паркан. Литовські прикордонники завадили зловмисникам реалізувати задум, пише Delfi.

Камери на кордоні зафіксували інцидент – з білоруського боку підбігли троє людей та почали різати паркан. Ще одна людина підвела до кордону п’ятьох мігрантів.

У цей момент на місце під’їхали литовські прикордонники, а порушники втекли.

За останній тиждень литовці зафіксували два випадки порушення кордону білоруськими прикордонниками. Міністр закордонних справ країни Габрієлюс Ландсбергіс наголосив, що порушників можуть затримати.

Протяжність литовсько-білоруського кордону становить понад півтисячі кілометрів.


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