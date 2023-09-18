Америка ввела санкції проти колишнього очільника Ірану Ахмадінежада

США оголосили про запровадження санкцій проти колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада через його безпосередню роль у незаконному затриманні й ув’язненні американських громадян.

Про це повідомляє Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

«Сьогоднішні дії спрямовані проти Махмуда Ахмадінежада через те, що він дозволив незаконне затримання наших громадян, спричинивши непомірний біль і страждання як жертвам, так і їхнім родинам», – заявив заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

При цьому зазначається, що обмеження проти Ахмадінежада запроваджені «через матеріальне сприяння Міністерству розвідки та безпеки Ірану (MOIS)». Одночасно Держдепартамент ввів додаткові обмеження проти MOIS.

Санкції запроваджені відповідно до указу глави Білого дому щодо зусиль з повернення заручників і незаконно затриманих громадян США додому. Цей документ розширює інструменти для стримування та покарання осіб, відповідальних за утримання заручників, а також вивезення або незаконне затримання громадян США за кордоном.