Ахеджакова вийшла на сцену у ФРН з прапором України. Генпрокуратура РФ розпочала перевірку

Щодо актриси Лії Ахеджакової розпочато перевірку за статтею про «дискредитацію» російської армії, повідомляє державне агенство ТАСС із посиланням на своє анонімне джерело в правоохоронних органах.

Перевірка пов’язана з тим, що Лія Ахеджакова раніше вийшла на сцену в Німеччині з українським прапором.

Наприкінці липня Лія Ахеджакова зіграла у виставі «Мій онук Веніамін» у Бремені. Після вистави вона вийшла на сцену із прапором України. Глядачі вітали цей вчинок актриси, із зали вигукували «Дякуємо». Фото та відео появи Ахеджакової з українським прапором на сцені Бремена широко розійшлися в соцмережах.

Лию Ахеджакову проверяет МВД по статье о дискредитации путинской банды. Вот за этот эпизод.

Вслед за Нобелевским лауреатом перемалывают народную артистку. Таких не сломать и не смолоть. Но какой же стыд. pic.twitter.com/8Ef3mttms5 — ксения ларина (@xlarina1) September 2, 2023

Після цього глава «Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією» Віталій Бородін попросив Генпрокуратуру РФ перевірити 85-річну актрису на предмет «дискредитації» російської армії, а також закликав позбавити її всіх звань та нагород. Раніше Бородін вимагав порушити справу на Лію Ахеджакову за статтею про держзраду.

Сама Ахеджакова заявила, що прапора вона не виносила, його підсунули провокатори.

«Що ви верзете? Із яким я вийшла прапором? Мені якийсь провокатор подавали квіти, і він мені засунув цей прапор. Це було у місті Бремені, на уклінах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився [прапор]. Я спочатку думала, що це шарф. Це провокатори спеціально зробили. Цю людину ми так і не змогли знайти, очима шукали, зазвичай вони до рампи підходять».

Бородін регулярно пише доноси на людей, яких вважає противниками влади. Так, він вимагав від Генпрокуратури перевірити актора Данила Козловського за статтею про дискредитацію армії. Він також вимагав перевірити співачку Аллу Пугачову щодо фінансування Збройних сил України.

У російських театрах Лія Ахеджакова, яка відкрито виступила проти російського вторгнення в Україну, наразі не виступає. З початку війни всі спектаклі за її участю було знято з репертуару.

У квітні Театр націй скасував два покази вистави «Казка про останнього ангела», де грала Лія Ахеджакова. На той момент це був останній спектакль, що залишився в Росії за її участю.