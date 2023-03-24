Війська РФ керованими авіабомбами атакували Сумщину

Російські війська атакували об’єкти на Сумщині понад 10 керованими авіаційними бомбами, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Близько 10 літаків Су-35 атакували Сумські область керованими авіаційними бомбами. Це надзвичайна загроза – керовані авіаційні бомби можуть летіти далеко і літаки не входять в зону ураження нашої ППО. Бомби – це потужна зброя, яка може завдавати серйозних руйнувань. Більше 10 цих керованих бомб атакували об’єкти в Сумські області», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Крім цього, за словами полковника, під час нічної атаки ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31.

На жаль, були і “Шахеди”, які атакували північ країни і Кривий Ріг. Є влучання в певні об’єкти. Проки що, за попередньою інформацією місцевої влади, без жертв, додав Ігнат.