Кримінал

Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли будинки та електромережі в Харківській області

24 Березня 2023 09:36
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війна

Російські окупанти продовжують бити по прикордонних населених пунктах Харківської області. Зокрема, під ударом опинилися житлові будинки та електромережі.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів”, – розповів він.

Зокрема, за його словами, протягом минулої доби під вогнем окупантів були Куп’янськ, Гряниківка, Крохмальне, Стрілеча, Стариця, Вільхуватка та ін.

“У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач”, – розповів Синєгубов, додавши, що обійшлося без постраждалих.


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