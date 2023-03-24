Окупанти вдарили ракетою по пункту незламності у Костянтинівці

Троє людей загинули у результаті російських ударів по місту Костянтинівка Донецької області вночі 24 березня – одна з ракет влучила у пункт незламності.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

“24 березня о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 м. Костянтинівку. Одна з ракет влучила у будівлю пункту незламності, а інша – поблизу нього”, – йдеться у повідомлені.

Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району.

Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.