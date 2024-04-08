Землетрус магнітудою 5,1 стався у Японії

У понеділок у префектурі Міядзакі та інших районах на південному заході Японії стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє Kyodo News.

Поштовхи були зафіксовані о 10:25 за місцевим часом, епіцентр знаходився біля східного узбережжя півострова Осумі на південно-західному головному острові Кюсю на глибині 39 кілометрів під землею.

Попередження про загрозу виникнення цунамі або руйнування внаслідок землетрусу не надходили, йдеться у матеріалі.

За даними енергетичної компанії Kyushu Electric Power Co, на АЕС Сендай у префектурі Кагосіма жодних відхилень від норми не виявлено.

Залізнична компанія Kyushu Railway Co повідомила, що затримки швидкісних поїздів через поштовхи не було.