Суспільство

Землетрус магнітудою 5,1 стався у Японії

8 Квітня 2024 11:40
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землетрус
Ілюстраційне фото / Getty Images

У  понеділок у префектурі Міядзакі та інших районах на південному заході Японії стався землетрус магнітудою 5,1.

Про це повідомляє Kyodo News.

Поштовхи були зафіксовані о 10:25 за місцевим часом, епіцентр знаходився біля східного узбережжя півострова Осумі на південно-західному головному острові Кюсю на глибині 39 кілометрів під землею.

Попередження про загрозу виникнення цунамі або руйнування внаслідок землетрусу не надходили, йдеться у матеріалі.

За даними енергетичної компанії Kyushu Electric Power Co, на АЕС Сендай у префектурі Кагосіма жодних відхилень від норми не виявлено.

Залізнична компанія Kyushu Railway Co повідомила, що затримки швидкісних поїздів через поштовхи не було.


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