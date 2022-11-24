Зеленський звинуватив Росію у злочинах проти людства

По всій Україні учора відбулася чергова серія потужних вибухів унаслідок російської ракетної атаки. Відразу в кількох областях зникла електрика, відключається водопостачання та тепло. Міністерство енергетики заявило, що без світла залишилася переважна кількість споживачів у всій країні.

Троє загиблих у Києві

Мер Києва Віталій Кличко учора вдень повідомляв про кілька вибухів у столиці та про потрапляння в об’єкт інфраструктури. У місті призупинено подачу води, у більшій частині міста відключено електрику. Фахівці працюють над відновленням системи водопостачання, проте про всяк випадок мешканцям варто запастись водою, попереджав він.

Увечері Кличко написав у своєму телеграм-каналі, що троє людей загинули внаслідок ракетного обстрілу Києва, серед жертв – 17-річна дівчина, госпіталізували 10 людей. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив у своєму “Фейсбуці”, що в країні загинуло 10 людей.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що було “кілька прильотів в об’єкти критичної інфраструктури”, а також попадання ракети у багатоповерхівки у Вишгороді та приватний сектор у Чабанах. Вишгород – північне передмістя Києва, Чабани – селище міського типу на захід від столиці.

Пізніше Кулеба повідомив, що у Вишгороді загинули четверо людей, поранено 27, серед них чотири дитини.

Київська область була повністю знеструмлена, частково немає опалення та водопостачання. Ближче до ночі частина споживачів знову почала отримувати електрику.

Удари по регіонах

Надходили повідомлення про вибухи у Вінницькій, Львівській, Полтавській, Харківській областях та Кременчуці.

У Харкові, Миколаївській та Дніпропетровській областях, в Одесі та Львові відключилася електрика. “Все місто – без світла”, – написав у телеграм-каналі голова Львова Андрій Садовий. За його словами, через відсутність електроенергії було припинено подачу опалення та води.

Мер Одеси Геннадій Труханов також повідомив, що у місті через знеструмлення немає води та зупинено роботу котелень. Міський електротранспорт припинив роботу.

У Харкові також було зупинено весь електротранспорт. “Ми евакуюємо людей із метрополітену. На маршрути наземного електричного транспорту виведено додаткові автобуси”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Блекаут у країні

У всіх регіонах країни було запроваджено аварійні відключення електроенергії. Чернігівська та Харківська області повністю знеструмлені, влада Хмельницької області говорить про відсутність електропостачання у більшості районів. Не має електропостачання і в усіх районах Запорізької області, повідомив представник обласної ради. Про відсутність електрики та водопостачання також повідомляють мешканці інших областей.

Аварійно зупинено енергоблоки Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області. Через зниження частоти в енергосистемі України ще на двох атомних електростанціях – Рівненській та Хмельницькій – спрацював аварійний захист, внаслідок чого всі енергоблоки були автоматично відключені, заявили в “Енергоатомі”. Наразі енергоблоки працюють без генерації в енергосистему.

Міністерство енергетики заявило, що без світла залишилася переважна кількість споживачів у всій країні. Тимчасово від мережі були відключені всі атомні станції, більшість теплових та гідроелектростанцій.

Через російські обстріли України зникла електрика і в деяких районах Молдови. “Сьогодні ми маємо повторення ситуації 15 листопада. Після бомбардування Росією енергосистеми України в останню годину у нас відбуваються масові відключення електроенергії по всій країні”, – повідомив віце-прем’єр країни Андрій Спину.

“Росія залишила Молдову в темряві, – написала в соцмережах президент Молдови Майя Санду. – Війна Росії в Україні вбиває людей, знищує ракетами житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. В Україні продовжуються атаки. Люди дістають своїх поранених з-під завалів”.

“Росія святкує своє визнання терористичною державою”

Попереднього масованого удару по Україні було завдано тиждень тому, 15 листопада. За запущеними ракетами він перевершив атаку 10 жовтня, з якої почалося знищення енергетичної інфраструктури країни. Тоді було запущено близько 100 ракет.

Наразі головком ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Росія за день здійснила 67 пусків крилатих ракет повітряного (Х-101/Х-555) та морського базування (“Калібр”). “Знищено 51 крилату ракету, а також п’ять дронів-камікадзе типу “Ланцет”. Тільки по Києву було випущено 30 ракет, 20 знищено”, – сказав Залужний.

Росія не приховує, що її мета – вивести з ладу критичну інфраструктуру України. У Кремлі це пов’язували з небажанням Києва вести переговори на умовах Москви. Українська влада бачить у ракетних ударах помсту за контрнаступ української армії, який розпочався наприкінці літа, продовжився восени і призвів до звільнення Херсона.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи нову хвилю ракетних ударів, пов’язав її з рішенням Європарламенту визнати Росію “державою-спонсором тероризму”. “Росія святкує своє визнання терористичною державою новим ракетним терором проти столиці України та інших міст, – написав міністр у “Твіттері”. – Для тих, хто ще сумнівався, має бути зрозумілим: Росія має бути визнана терористичною державою в усьому світі, а Україна має якнайшвидше отримати всі необхідні системи ППО”.

“Енергетичний терор”

У середу ввечері Зеленський попросив про скликання термінового засідання Ради безпеки ООН через нові ракетні удари по Україні. Виступаючи з відеозв’язку, він звинуватив Росію у злочинах проти людяності та заявив, що Росія не запропонувала світу нічого, крім терору, дестабілізації та дезінформації.

“Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масової поразки. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок попадання російських ракет енергооб’єктами залишаються без електрики, тепла і води, це очевидний злочин проти людяності, – сказав Зеленський. – Саме тому ми звертаємось до наших партнерів за підтримкою для захисту нашого неба. Нам потрібні сучасні та ефективні системи ППО та ПРО, і я дякую всім, хто вже допомагає”.

Зеленський також закликав ухвалити резолюцію ООН про засудження енергетичного терору.

“Рада безпеки має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста відповідно до розділу 7-го Статуту ООН. Україна пропонує, щоб Рада безпеки прийняла таку резолюцію – про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимося, чи зможе хтось у світі разом з Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре”, – сказав він.