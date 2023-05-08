Зеленський пропонує встановити День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про встановлення 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це він повідомив у своєму зверненні з нагоди Дня пам’яті і примирення, присвячений перемозі над нацизмом.

Також відзавтра щороку 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи — президент підписав відповідний указ.

“Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам’ять майже в кожній нашій родині.

Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу”, – сказав президент.