Суспільство

З початку широкомасштабного вторгнення в Україні зруйновано 1300 шкіл

2 Вересня 2023 15:44
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школа

84% українських шкіл тепер обладнано бомбосховищами, розповів Reuters міністр освіти України Оксен Лісовий. За даними Дитячого фонду ООН, з початку конфлікту в Україні зруйновано 1300 шкіл, а також зафіксовано пошкодження багатьох інших шкіл.

У Харкові, де ракети з території Росії можуть прилетіти менш як за хвилину, довелося імпровізувати, щоб повернути дітей до школи.

Класи тепер розміщуються у метро. За словами мера міста Ігоря Терехова, понад 1000 дітей зможуть особисто займатися у 60 побудованих шкільних класах.


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