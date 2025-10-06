Які види депозитів та кредитів пропонує банк юридичним особам

Фінансова стабільність — основа будь-якого бізнесу. Для компаній важливо не лише заробляти, а й вміти грамотно управляти коштами: створювати резерви, накопичувати та отримувати додатковий дохід. У цьому допомагають банківські депозити. Вони дозволяють підприємцям зберігати гроші надійно й одночасно отримувати відсотки.

Розглянемо, які види депозитів та кредитів пропонує KredoBank юридичним особам.

Депозитні програми для бізнесу

Фінансові потреби компаній різняться: одним важливо швидко отримувати доступ до грошей, інші планують розміщення капіталу на тривалий строк. Саме тому KredoBank пропонує різні депозити для підприємців, що враховують специфіку роботи малого, середнього та великого бізнесу.

Депозит «Стандарт»

Це класичний варіант для малого та середнього бізнесу. Умови прості: вносите кошти в гривнях (від 5 тис.), доларах, євро чи злотих (від 1 тис.) на вибір і щомісяця отримуєте відсотки. Термін дії вкладу в гривнях може бути від 2 днів, а в іноземній валюті — від 1 місяця. Максимальний строк дії депозиту — 72 місяці.

Це ідеальний варіант для бізнесу, який хоче стабільно отримувати дохід від вільних коштів та обирати термін розміщення залежно від потреб.

Депозит на вимогу «Вільний»

Цей продукт підходить, якщо ваш бізнес не може “заморозити” гроші надовго. Ви маєте повний доступ до коштів: можна знімати частину суми, поповнювати рахунок або залишити кошти з капіталізацією відсотків. Така пропозиція діє лише для депозитів у гривнях, а строк дії договору складає 1 рік. Це хороше рішення для компаній, яким потрібна гнучкість і швидка ліквідність.

Короткострокові депозити «Ринковий» та «Ринковий плюс»

Для компаній, які мають значні суми вільних коштів і хочуть швидко отримати прибуток, банк пропонує спеціальні короткострокові програми. Вони дозволяють ефективно розміщувати капітал на гнучких умовах.

Депозит «Ринковий» — строк дії вкладу становить від 1 до 29 днів включно. Валюта депозиту може бути в гривнях, доларах, євро чи злотих. Мінімальна сума доволі висока — від 1 млн у гривнях чи від 50 тис. у валюті. Виплата відсотків здійснюється щомісяця, що дозволяє бізнесу швидко отримувати прибуток навіть від короткострокового розміщення капіталу.

Депозити «Ринковий плюс» — схожий варіант, але з довшими термінами (від 1 місяця до 2-х років).

Що робити, якщо грошей бракує: кредити для бізнесу

Коли власних ресурсів не вистачає, KredoBank пропонує різні варіанти кредитування для підприємців. Тут можна отримати фінансування на покриття обігових витрат за допомогою кредитної лінії чи овердрафту, що зручно у випадках тимчасових касових розривів. Для сільського господарства у KredoBank є спеціальний агрокредит, який допомагає перекрити касові розриви та забезпечити стабільність роботи підприємства впродовж усього сезону.

Якщо бізнес планує розширення чи інвестиції, підійдуть інвестиційні кредити або програми лізингу для придбання техніки й обладнання, також є кредити для експортерів і під депозит. Окремо варто відзначити й державну програму «Доступні кредити 5-7-9%», яка допомагає залучити кошти під пільгові ставки для розвитку малого та середнього бізнесу.

Та враховуйте, що будь-який депозит чи кредит починається з того, що потрібно відкрити рахунок для бізнесу в KredoBank. Це — стартова точка співпраці з банком. Через рахунок ви здійснюєте платежі, отримуєте кошти від партнерів та користуєтеся онлайн-банкінгом. Тут також діють спеціальні пакети для підприємців, зокрема для агросектору.

Тож KredoBank пропонує підприємцям кілька сценаріїв управління коштами: від класичних депозитів до кредитних рішень. Якщо компанія має вільні гроші — варто обрати депозит для накопичення та стабільного доходу. Якщо потрібні ресурси для розвитку — стане у пригоді кредитна лінія. Таким чином, кожен підприємець може знайти оптимальний варіант під потреби свого бізнесу — від щоденної ліквідності до довгострокового планування.

KredoBank. Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011