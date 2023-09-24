WSJ: Російська армія навчається на своїх помилках

Більш як через рік після того, як Москва зазнала невдачі у досягненні швыдкої перемоги в Україні, російські військові неухильно адаптуються на полі бою, пише The Wall Street Journal.

Незважаючи на перші невдачі та низьку ефективність російських військових у перші дні широкомасштабної агресії, Росія навчається на своїх помилках та розвиває свою військову стратегію.

Москва зміцнила свою оборону, зокрема після того, як восени минулого року Україна легко прорвала російські позиції в Харківській області. Генерал Джеймс Хекер, командувач ВПС США в Європі, зазначає: «Ми побачили чимало областей, де вони адаптуються, і, звісно, ми приділяємо цьому пильну увагу».

Однак російська армія, як і раніше, страждає від низхідної структури радянського типу, яка залишає мало ініціативи командирам на передовій і віддає пріоритет політичним цілям Москви над прийняттям рішень на полі бою.

Росія також удосконалює свою оборонну тактику, будуючи глибокі, сильно укріплені траншеї, переміщуючи командні пункти та багато складів боєприпасів далі від лінії фронту, і все частіше використовуючи безпілотники як розвідки, так атак.

Юрій Береза, український командир, зазначив, що росіяни «намагаються наздогнати нас у технологічному плані, і вони швидко навчаються».

Попри цю адаптацію Росія стикається з проблемами. Вона вичерпала свій наступальний потенціал та значною мірою перейшла до оборони.

Тим часом, Україна продовжує отримувати військову допомогу, включаючи ракети ATACMS, які можуть бути спрямовані проти російських логістичних ліній.

Адаптація Росії до збереження і навіть нарощування оборонного виробництва, незважаючи на санкції, свідчить про те, що вона готується до довгострокового конфлікту, навіть за ціною економічних невдач.