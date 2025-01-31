Кримінал

Вкрали в небіжчика: у Запоріжжі судитимуть правоохоронців, які присвоїли майже 800 тис. грн померлого пенсіонера
31 Січня 2025 13:21
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У Запоріжжі перед судом постануть правоохоронці, які вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень / Фото: ДБР
У Запоріжжі перед судом постануть правоохоронці, які вкрали у померлого пенсіонера майже 800 тисяч гривень / Фото: ДБР

У Запоріжжі під час слідчих дій у квартирі померлого пенсіонера правоохоронці викрали його заощадження – 20 тисяч доларів, банківські картки та мобільний телефон, через який зняли ще 65 тисяч гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, у жовтні 2023 року на місце події правоохоронців викликали сусіди пенсіонера. Вони запідозрили, що самотній чоловік помер. За викликом приїхали двоє правоохоронців.

“Пенсіонер дійсно помер, а представники правоохоронних органів на місці події вирішили скористатися ситуацією. Вони вказали понятими знайомих громадян та без їхньої участі обшукали квартиру. Знайдені 20 тисяч доларів та банківські картки вони забрали собі”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, аби скористатися картками, правоохоронці також забрали мобільний телефон померлого. Через нього вони отримали доступ до рахунків і згодом зняли з них ще 65 тисяч гривень. Загальна сума коштів, які вони вкрали у померлого, склала 799 тис. гривень.

Обидва фігуранти обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, крадіжці у великих розмірах, що вчинена за попередньою змовою групою осіб, викраденні офіційних документів, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

У одного з напарників під час обшуків були виявлені незареєстровані боєприпаси, тому він отримав ще й обвинувачення у зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, легалізації майна, набутого злочинним шляхом та складанні неправдивих офіційних документів.

Наразі один фігурант звільнений з лав правоохоронних органів, другий відсторонений від посади.

Затримання правоохоронців, підозрюваних у крадіжці в померлого чоловіка / Фото: ДБР

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