Візит Туска у Німеччину скасували

На тлі охолодження відносин між двома країнами візит прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска до Німеччини був скасований.

Про це повідомило видання Euractiv.

Туск мав поїхати до Потсдама, щоб отримати премію M100 Media Award. Її вручають “особистостям, які віддані зміцненню демократії, свободи слова і свободи преси, а також європейському взаєморозумінню”, згідно з німецькою організацією M100 Sanssouci Colloquium.

Але Туск скасував свою поїздку в останній момент, пославшись на внутрішні зобов’язання, і тепер замість нього поїде міністр юстиції Адам Боднар.

Канцлер Олаф Шольц, який мав виголосити похвалу на честь Туска, також не буде присутній на церемонії.

“З глибоким жалем канцлер Олаф Шольц був змушений скасувати свою участь у церемонії вручення премії M100 Media Award через розбіжності у розкладі. Прем’єр-міністр Дональд Туск також не може бути присутнім на церемонії особисто через важливі державні зобов’язання”, – повідомили організатори.

Символічна премія M100 Media Award є “премією європейської преси”, переможців якої обирають члени Консультативної ради M100. Серед попередніх переможців – Рух за свободу життя жінок в Ірані, народ України, Алексєй Навальний і Маріо Драгі.

Точна причина рішення Туска скасувати свою поїздку до Німеччини невідома. Також не зрозуміло, хто скасував свою участь першим – Туск чи Шольц.

Польсько-німецькі відносини досягли нового мінімуму за часів правління партії “Право і справедливість”, політика якої часто визначалася антинімецьким обуренням партії. Очікувалося, що з приходом до влади Туска вони покращаться.

Туска, чия бабуся була німкенею, “Право і справедливість” часто висміює як “слугу Берліна”. Однак двосторонні відносини між Варшавою і Берліном, хоча і високо цінуються обома сторонами, в останні тижні стали холоднішими.

За словами джерел, обізнаних з цим питанням, основною причиною стала ситуація з газопроводами “Північний потік”.