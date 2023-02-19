Суспільство

Відправили без підготовки: військовий загинув на фронті протягом місяця після призову

19 Лютого 2023 18:17
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військові

Український військовий з Тернополя загинув на передовій менше ніж через місяць після отримання повістки. Територіальний центр комплектування проводить службову перевірку, щоб встановити відповідальних за підготовку та навчання особового складу.

Про це повідомляє Тернопільський обласний ТЦК СП.

Наразі у Тернопільському ОМТЦК призначено службову перевірку, за результатами якої буде встановлено осіб, які відповідали за підготовку та навчання особового складу.

Як стало відомо, військовий отримав повістку 18 січня, а 31.01 склав присягу. Вже 12 лютого захисника перевели до нового місця проходження служби, де він загинув внаслідок бойових дій 16 лютого.

“Такий випадок, який стався з солдатом, не є системним. Командування військових частин бойового складу приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, підготовка мобілізованих загалом може займати від двох-трьох місяців і навіть більше.

«Громадян, які раніше не проходили військову службу, в обов’язковому порядку відправляють на підготовку до навчальних центрів. Це мінімум місяць, якщо складніша спеціальність, то додаємо щонайменше два тижні, а то й місяць, а то й 2,5 місяці. Це індивідуальна підготовка», – сказав він на брифінгу.

Окрім цього колективна підготовка. Коли військовослужбовець потрапить до підрозділу, і цей підрозділ готується до залучення до зони бойових дій. З цим підрозділом також проводять заняття на полігонах та інших ділянках місцевості.

Тим часом у соцмережах пишуть, що військовий нібито не проходив ніякої підготовки та не мав належного екіпірування, а повістку йому вручили “на зупинці”.


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