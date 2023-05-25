Вбивці 5-річного Кирила Тлявова дали чотири роки

Суд визнав винним у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова екс-поліцейського Івана Приходька — він отримав чотири роки вʼязниці. Ще двох фігурантів справи виправдали, а іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки.

У 2019 році 5-річний Кирило грався з друзями на вулиці в Переяслав-Хмельницькому. В той самий час поряд із місцем, де були діти, випивали та стріляли в бляшанки поліцейські. Кирила поранили у голову, хлопчик помер. Суд оголосив вирок за шість днів до четвертих роковин його смерті.