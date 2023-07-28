В Уряді визначились з початком та кінцем навчального року 2023/24

Кабмін затвердив постанову про початок навчального року. Він триватиме з 1 вересня 2023 до 28 червня 2024, повідомив глава Уряду Денис Шмигаль.

“ОВА за участю засновників закладів освіти мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці.

Найголовніше — це безпека дітей та освітнього процесу. Побудова комфортних і якісних укриттів — питання номер один, яке ми ставили перед громадами. Кошти для цього були виділені. 1,5 млрд гривень. Місцева влада і громади відіграють у цих рішеннях головну роль”: – написав Шмигаль у телеграм.