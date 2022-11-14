Суспільство

В Україні загинув засуджений у РФ студент із Замбії

14 Листопада 2022 16:05
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росія

23-річний студент МІФІ із Замбії Лемехані Натан Ніренда, засуджений у Росії до 9,5 років колонії суворого режиму, загинув у бою в Україні.

Як пишуть російські ЗМІ, глава МЗС Замбії попросив російську сторону дати відповідь на питання, яким чином студент, який «відбуває покарання в Підмосков’ї, міг бути завербований для участі в бойових діях на території України і загинути».

За словами глави МЗС Замбії Стенлі Какубо, загиблий навчався у Москві у МІФІ. 2020 року його засудили за звинуваченням у зберіганні наркотиків до 9,5 років позбавлення волі. У Замбії наразі з’ясовують, як він потрапив на війну в Україну, де загинув 22 вересня.

Замбійські дипломати були поінформовані про смерть Ніренди 9 листопада. Посольство в Москві розпочало перевірку інформації. Також відомо, що тіло студента доставили до Ростова для подальшої репатріації на батьківщину.

Вербуванням ув’язнених на війну з Україною, за численними свідченнями, займається “ПВК Вагнера”. Це російський неофіційний збройний підрозділ, який не значиться на балансі військових відомств та у реєстрі юридичних осіб.

Одним із творців та спонсорів ПВК є близький до Володимира Путіна петербурзький бізнесмен Євген Пригожин.


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