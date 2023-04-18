Техно

В iOS 17 Apple дозволить встановлення сторонніх додатків

18 Квітня 2023 16:47
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Apple

Apple працює над переробкою програмного забезпечення, щоб відкрити iPhone для завантаження сторонніх додатків, пише Bloomberg. Ця новина не є несподіванкою, адже у 2022 році Єврокомісія схвалила два законопроекти, які вимагають від платформотримачів дозволити встановлення сторонніх додатків.

Як повідомляє Bloomberg, розробники Apple вже працюють над переробкою програмного забезпечення, щоб відкрити iPhone для завантаження програм через сторонні магазини додатків.

Це робиться, щоб компанія змогла відповідати новим європейським нормам по боротьбі з монополіями великих платформотримачів до наступного 2024 року.

В липні 2022 Єврокомісія схвалила законопроекти «Про цифрові ринки» (DMA) та «Про цифрові послуги» (DSA), спрямовані на боротьбу з монополіями технологічних гігантів. Серед іншого, ці закони вимагають від платформотримачів надавати доступ до сторонніх платіжних систем та дозволити встановлення сторонніх додатків.

Крім того, відповідно до нових європейських норм, Apple доведеться дозволити користувачам видаляти будь-які додатки та відмовлятися від основних сервісів, що надаються платформоутримувачами «з коробки» разом з пристроями.


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