Кримінал

В Дніпрі затримана банда підлітків, яка тероризувала безхатьків

23 Грудня 2023 13:31
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кримінал

У Дніпрі затримано сьомох хлопців віком від 14 до 19 років, яких поліція підозрює у причетності до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки. Крім того, вони перевіряються на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка.

“На рахунку затриманих можуть бути й інші аналогічні злочини, тож поліцейські продовжують оперативні й слідчі дії”, – повідомили в поліції.

Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося в ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла.

Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові.

Також вони можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі.

“Наразі семеро нападників перебувають під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення”, – заявили в поліції.


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В Дніпрі затримана банда підлітків, яка тероризувала безхатьків
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