Уряд Великої Британії вніс ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії внесло ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті уряду країни.

Наголошується, що відтепер ця організація вважається забороненою на території Сполученого Королівства.

«Приналежність до «групи Вагнера» у Британії вважатиметься кримінальним злочином з потенційним тюремним ув’язненням на строк до 14 років, який може бути призначений разом зі штрафом або замість нього», – зазначено у заяві.

Крім того, кримінального переслідування будуть зазнавати особи, які надають допомогу ПВК та схвалюють її діяльність.