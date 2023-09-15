Політика

Уряд Великої Британії вніс ПВК “Вагнер” до списку терористичних організацій

15 Вересня 2023 15:24
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британія, вагнер

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії внесло ПВК «Вагнер» до списку терористичних організацій.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті уряду країни.

Наголошується, що відтепер ця організація вважається забороненою на території Сполученого Королівства.

«Приналежність до «групи Вагнера» у Британії вважатиметься кримінальним злочином з потенційним тюремним ув’язненням на строк до 14 років, який може бути призначений разом зі штрафом або замість нього», – зазначено у заяві.

Крім того, кримінального переслідування будуть зазнавати особи, які надають допомогу ПВК та схвалюють її діяльність.


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