Умєров та міністр оборони Канади обговорили військову допомогу Україні

Глава оборонного відомства Канади Біл Блер обговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим подальшу канадську підтримку України.

Про це на своїй сторінці у Твіттер написав Блер.

“Сьогодні я поговорив із міністром оборони України Рустемом Умєровим про те, як Канада може продовжити підтримувати суверенітет України”, – заявив Блер.

Він додав, що Канада “вже виділила Україні оборонної допомоги на понад 1,8 млрд дол й продовжить підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться”.

Today, I spoke with Ukraine’s Defence Minister @rustem_umerov about how Canada can continue to support Ukraine’s sovereignty. Canada has committed over $1.8 billion in military aid to Ukraine – and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/f9aTNXRLF1